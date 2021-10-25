Відома українська співачка Тіна Кароль здивувала новими кадрами, на яких несподівано взялася за зброю, викликавши бурхливі емоції у своїх шанувальників.

Як пише Politeka.net, у понеділок вранці знаменитість розбурхала свою фан-базу новим відео. Зараз Кароль готується до випуску нового альбому і кліпу на пісню «подвійний рай». Напередодні цієї події співачка не перестає підігрівати інтерес шанувальників, публікуючи все нові тизери.

На цей раз Тіна показав короткий фрагмент з майбутнього кліпу. На кадрах, які зняті в блакитних тонах, можна побачити тільки обриси співачки, яка чуттєво згинається під музику. Однак, увагу до себе тут же привертають моменти, коли в руках у Кароль з'являється пістолет, на якому співачка зводить курок.

"Напиши очікування від кліпу, виключно мовою емоджі, не використовуючи слова. Прем'єра кліпу "Подвійний рай" 28 жовтня", - підписала кадри Кароль.

Втім, без слів її шанувальники все ж не обійшлися.

"кліп... несподівано, дуже чекаємо", "Звуки інтригують", "небезпечна ОФІГЕТЬ чекати стало ще складніше! Хочу, хочу, хочу вже побачити кліп", "небезпечна штучка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Кароль з очима різного кольору пококетувала перед камерою, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Кароль грайливо нахилилася і показала, які достоїнства зазвичай ховає під одягом.

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