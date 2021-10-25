Потап і Настя Каменських засвітилися в компанії російського артиста Артура Пирожкова і його дружини, викликавши бурхливу реакцію серед українців в соціальних мережах.

Як пише Politeka.net, новим спільним знімком поділився на своїй сторінці в Instagram український продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко). Судячи з фото, вони з Каменських відмінно провели вечір в компанії Олександра Ревви і його дружини Анжеліки.

На фото дві пари стоять в обнімку і мило посміхаються.

"Люблю фоткаться з красивими людьми))) обожнюю цю парочку, Семен і Одарочка, а точніше Енжі-Бейбі і Алекс - мачо! Красиво, затишно, весело, інформативно і дружно! Анжеліка Ревва, Артур Пирожков і моя особиста Латино-Естрейа Настя Каменських", - підписав фото Потап.

Його передплатники відреагували на знімок неоднозначно: деякі не оцінили той факт, що українські артисти мило фотографуються з російськими під час безперервного російсько-українського військового конфлікту.

"Ви такий не маленький виявляється, Рева на вашому тлі загубився", "на фото прекрасні люди, які роблять наше життя яскравішим, цікавішим і драйвовішим", "Пирожков ****ль, я проти російських артистів гастролей не пускати всіх за 7 років війни дістали пускати *****ов, вже 25 тис підписів петиції до Президента!", "Настя крупніше Ревви", - пишуть люди.

Нагадаємо, Потап у ванній показав, як розважається наодинці з Каменських.

Як повідомляла Politeka, Потап, не соромлячись Каменських, несподівано заговорив про багатоженство.

Також Politeka писала, що Настю Каменських і Потапа змусили одягнутися, перевтілення вражає.