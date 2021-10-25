Психолог Роман Свечкоренко, якого Злата Огневич раніше вигнала з другого сезону шоу «Холостячка» з особливою умовою, відверто розповів про свої негативні емоції на шоу.

Раніше на проекті з'ясувалося, що Роман ще не розлучений зі своєю дружиною, хоча ніякої романтики між ними вже немає. Коли про це дізналася Злата, вона відразу ж прийняла рішення попрощатися зі Свечкоренко, проте поставила психологу особливу умову: як тільки він офіційно завершить розлучення, то зможе повернутися на шоу.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Свечкоренко поділився Великим постом, в якому чесно розповів про те, як погано себе почував, коли на шоу йому довелося пройти поліграф.

"Навіть якщо ти вважаєш це просто огидно брудною дією, відмовити ти не можеш, тому що, відмовившись від проходження, ти точно будеш людиною, яка щось приховує! Скажіть, це нормально, коли немає вибору?", - обурився Роман.

Він заявив, що йому неприємно обговорювати свої минулі відносини, і він не хоче цього робити.

"А тепер питання. Чи можу я нервувати і бути незадоволеним, коли нахабно вторгаються в мої кордони? Поліграф був зайвим!", - упевнений Свечкоренко.

Він також підкреслив, що не вважає за необхідне в будь-яких ситуаціях завжди вести себе «як психолог», тому не бачить нічого поганого в своїй емоційній реакції на проекті.

"Я завжди буду відстоювати свої кордони, і своїх рідних! А психологом я буду на роботі, а не в житті! Ще, мені Ваша оцінка моєї екстреності, до одного місця", - жорстко відповів критикам Роман.

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