Відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про біду, яка трапилася з нею під час вечері раками в ресторані, наочно показавши плачевні наслідки.
Як пише Politeka.net, в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла про неприємності, яку пережила напередодні ввечері. Як з'ясувалося, Леся вирішила поласувати раками з пивом, проте в процесі трапези щось пішло не так.
За словами ведучої, вона зламала зуб. Леся порівняла цей випадок зі схожим інцидентом, який раніше стався з її колегою Марічкою Падалкою.
"Вчора їла раків і зламала зуб показати?", - поцікавилася Нікітюк, прикриваючи рот рукою.
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На наступних кадрах ведуча в халаті сиділа в ліжку і розповідала про те, що трапилося.
"Готові? Показувати зуб? Я тепер як ця Марічка Падалко, яка новини читала", - вимовляє Леся, демонструючи свій зуб.
Судячи з відео, ведуча дійсно сколола досить великий шматок переднього зуба. Втім, до цієї ситуації Леся поставилася з властивим їй гумором.
Відзначимо, що раніше ведуча «1+1» Марічка Падалко прославилася на весь світ через схожий інцидент. У неї випав передній зуб прямо під час зйомок, проте ведуча проявила професіоналізм і продовжила віщати, як ні в чому не бувало. Відповідний ролик став вірусним в мережі і привернув увагу користувачів з багатьох країн світу.
Нагадаємо, Нікітюк здивувала новою зовнішністю і зачіскою, показавши обличчя зблизька.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк "козирнула" стильними окулярами за 310 доларів.
Також Politeka писала, що Нікітюк розкріпачилася в спальні і показала, що ховає під халатом.