Психолог Роман Свечкоренко, який нещодавно став одним з претендентів на серце Злати Огневич, що вилетіли з проекту «Холостячка», пояснив, чому відразу не зізнався співачці, що ще одружений.

Як пише Politeka.net, інцидент з Романом привернув увагу багатьох глядачів другого сезону шоу "Холостячка". Як з'ясувалося в процесі зйомок, хлопець прийшов на шоу ще до закінчення шлюборозлучного процесу зі своєю дружиною. Огневич дізналася про це не відразу, однак, отримавши цю інформацію, тут же вирішила попрощатися з учасником. Проте співачка дала йому шанс повернутися на проект, як тільки його розлучення буде завершено.

У нових сторіз на своїй сторінці в Instagram Роман розповів, що вони з дружиною вирішили розійтися півтора роки тому, а 10 місяців тому подали на розлучення.

"Всі з ким я спілкувався з приводу моєї участі в проекті знали, що я ще не розлучений, тому що я не приховував цього", - пояснив психолог, коментуючи ситуацію на проекті.

Він також уточнив, що інші учасники теж знали про його ситуацію.

Втім, Роман продовжує наполягати на тому, що не зобов'язаний був повідомляти про неї саму Злату.

"Я вважаю, що це було недоречно на тому етапі наших відносин. Якби повернути час назад, я б сказав раніше, але тільки щоб переграти ситуацію, а не тому що поміняв свою точку зору", - заявив Свечкоренко.

Він зазначив, що у них з Огневич явно різні погляди на ситуацію: він бачить свої стосунки з дружиною пройденим етапом, а вона – незакінченим процесом.

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