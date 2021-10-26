Новий сезон кулінарного шоу "Майстер Шеф", який дуже чекали шанувальники проекту, підніс неприємний сюрприз

Як пише Politeka.net, українці навіть стали масово звертатися до продюсерів проекту. Коментарями подібного змісту просто засипали сторінку шоу в Instagram.

Справа в тому, що у зв'язку з виходом на екрани шоу «Україна має талант» програму «майстер Шеф» перенесли на більш пізній час. Тепер багато любителів пишуть, що шоу неможливо дивитися.

"Поверніть колишній час 😢 взагалі не зручно дивитися о 22:00», «поверніть Майстер шеф о 19: 00», «Будь ласка 🙏!нехай мастершев буде о 19:00 а не о 22:00 Це ж взагалі не зручно», «поверніть, будь ласка, ефір о 19.00, більше дивитися так пізно не буду», «Хто то в такий час дивиться ще? ніхто!!! є люди які працюють в суботу і спати лягають не о другій ночі!!» ,- пишуть в мережі.

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