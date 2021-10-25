Двох знаменитих співачок - Софію Ротару і Аллу Пугачову часто порівнюють, віддаючи то одній то іншій артистці, чергова суперечка на цю тему розгорілася в Мережі

На одній з фан-сторінок в соцмережі Instagram з'явилося фото, на якому зображені обидві артистки. При цьому вони навіть тримаються за руки. У пості запитують шанувальників чи подобаються їм обидві співачки або ж вони віддають перевагу якийсь один.

Думки розійшлися. Багато хто визнав, що і Ротару, і Пугачова є легендами.

"Люблю обох. Це наша історія, наша епоха. Таких розумних, талановитих, красивих співачок більше немає. Дві зірки, дві світлих повісті! Нехай вони будуть здорові і щасливі!", "Обидві шикарні і талановиті, але Пугачова ближче», «Люблю їх обох», «обидві Класні», «обидві по-своєму талановиті і прекрасні, як жінки», «обидві легенди», - писали в мережі.

При цьому знайшлися і ті, хто віддав перевагу Пугачовій.

"Я чесно скажу, Ротару зла тітка, була на багатьох її концертів, вона як жандарм на сцені. Якщо що не по її, погляд спопеляючий. А у АБ дуже атмосферні концерти", " Ротару завжди була номер2! З Аллою не порівняти", - написали в коментарях.

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