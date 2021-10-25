Відомий телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", відразу після ефіру відправився в іншу країну.
Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на даний момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною - юристом Христиною Гірняк.
Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук розповідає про те, що йому довелося покинути Україну і поїхати в Анталію, Туреччина. Туди він відправився без своєї дружини Христини Гірник.
"На день відлітаю в тепло і в 26+", - повідомив Володимир Остапчук.
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"Я вже приїхав в готель на локацію, зараз кину речі і піду швиденько гляну, що буде ввечері відбуватися, за сценарієм пройдемося. Я попросив, щоб я був подалі від самого ресторану, я виспався. І мені дали номер з видом на сад", - розповів телеведучий.
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