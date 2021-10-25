Один з учасників шоу "Холостячка" обурив своїх суперників на проекті подробицями побачення зі Златою Огневич, яке закінчилося романтичним поцілунком.

Як пише Politeka.net, кадри з випуску шоу з'явилися на сторінці телеканалу «СТБ» в Instagram. Так, в 6-му епізоді другого сезону "Холостячки" претенденти на серце співачки Злати Огневич вирішили обговорити, у кого вже був поцілунок на проекті.

Здійснити "камінг-аут" вирішив підприємець Андрій Задворний. Він зізнався, що цілувався зі Златою.

"У нас був поцілунок на Кіпрі. Обіймалися,цілувалися...це був повноцінний, класний романтичний вечір", - з посмішкою похвалився перед іншими учасниками Андрій.

Варто відзначити, що його конкуренти поставилися до такого визнання з великим невдоволенням.

"Андрій там ходить цілується, а у мене немає на шостому тижні побачень", - обурився Владислав Ясько.

"Блін, як так? Не знав я про те, що у Андрія був теж поцілунок зі Златою. Це для мене було таким, ну, не дуже приємною новиною", - прокоментував Дмитро Шевченко.

Українці також засудили зізнання Андрія.

"Це не красиво по відношенню до Злати. Ну добре що хлопці це усвідомили і зробили відповідні висновки", "і холостячки хвалилися своїми досягненнями, і холостяки так само.. так що у всіх спрацьовує це почуття показушності", "огидно дивитися на цю гру "подружок", - пишуть люди.

Нагадаємо, вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою.

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