Ведучий популярних українських шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорій Решетник розповів про те, як йому допомагає підтримка дружини, яка раніше спантеличила натяками на вагітність.

Як пише Politeka.net, Решетник присвятив дружині Христині новий пост на своїй сторінці в Instagram. Він зізнався, що іноді саме підтримка дружини рятує його в особливо важкі дні.

"Дуже насиченими були вихідні, але все пройшло на ура, я все встиг завдяки допомозі і підтримці моєї неймовірної Кріс. Неодмінно підтримуйте і допомагайте коханим, наскільки це можливо-це додає сил і надихає на нові звершення", - написав ведучий.

Він поділився фото, яке зробила в дзеркалі його дружина. На знімку пара позувала поруч В стильних костюмах. Христина була одягнена в чорний піджак, спідницю-олівець і сувору білу блузку.

Шанувальники оцінили фото.

"Неймовірні!", "Ви супер!", "Ви - прекрасна пара! Бережіть один одного!", "Не відірвати очей, шикарна пара", - пишуть люди.

Зазначимо, що раніше Христина викликала переполох у соцмережі, опублікувавши фото зі свята подруги, на якому позувала з табличкою "Це дівчинка". Багато хто подумав, що дружина ведучого натякає на четверту вагітність, проте пізніше вона пояснила, що це не так.

Нагадаємо, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника після повернення на батьківщину не захотіла виходити з дому.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Україна має талант" Решетник дав жару зі своєю колегою.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника, що натякала на четверту вагітність, розкрила інтригу.