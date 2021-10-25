Відомий український співак розчулив мережу кадрами зі своїм мальким сином, який народився в шлюбі артиста з його четвертою дружиною 27-річною Катериною Реп'яховою.

Як пише Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці співака в Instagram.

Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині Репяховій в 2020 році. 15 Жовтня 2021 року дитині подружжя виповнилося 4 місяці.

Віктор Павлік останнім часом часто ділиться з фоловерами знімками, на яких зображений з маленьким спадкоємцем.

"Росте синуля", - підписав співак нові кадри.

Користувачі Мережі засипали Павликів компліментами, зазначивши схожість маленького хлопчика зі своїм зірковим батьком. Відзначимо, раніше і сама Реп'яхова говорила, що сін дуже схожий на батька.

«Красивий. Будьте здорові" « " міцного здоров'я і благополуччя тобі і всій родині... Божого благословення», «Татова копія», «як дві краплі», "Красунчик", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше екс-дружина музиканта Лариса Созаєва звинуватила його в тому, що він відмовляється виплачувати кредит за квартиру, в якій вона живе, як обіг раніше.

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