Нещодавно в Україні відбувся щорічний конкурс краси "Міс Україна", на червону доріжку якого зібралися найвідоміші зірки українського шоу-бізнесу.

Як пише Politeka.net, в Instagram програми "Світське життя" з'явилися спільні фото зірок з телеведучою Катею Осадчою. Багато артисток для виходу на червону доріжку вибрали чорні наряди. На фото своїми модними луками похвалилися Катерина Павленко з Go_A, Тіна Кароль, Юлія Саніна та інші знаменитості.

"Усе найцікавіше з-за лаштунків конкурсу «Міс Україна 2021» цієї неділі о 18.30 тільки у «Світському житті»!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили масу слів про вбрання своїх кумирів.

"Кароль постаріла", "Тіна красуня", "Катя, порадьте всім зіркам свого стиліста! Соромно дивитися!", "Краще, ніж Міс Україна Всесвіт", "нарешті буде Тіна. Давно вже не було", «Тіні Кароль плаття не підходить або невдале фото», - пишуть користувачі Мережі.

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