Українська співачка і головна суддя шоу "Співають всі!" Наталія Могилевська поділилася цікавим відео зі своїми шанувальниками на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, 46-річна зірка показала ролик, знятий для Тікток. (щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

"Коли заснула на знімальному майданчику», - підписала співачка відео.

Могилевська з макіяжем і в яскравому помаранчевому платті лежала на дивані.

"Досить мене знімати, я хочу спати", - огризнулася вона на камеру.

Потім цю ж репліку вона повторила, змінивши інтонацію на грайливу.

Нагадаємо, раніше Могилевська відзначала, що вважає за краще стежити за режимом сну, так як пам'ятає, які серйозні проблеми можуть послідувати за його недотриманням. За словами співачки, її долала депресія, а в рідкісні години сну турбували кошмари.

Могилевська визначила для себе три важливі складові щастя-це здоровий сон, правильний режим харчування і спорт.

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