Українська співачка, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка менше року тому почала сольну кар'єру, показала, як справляється з вигоранням.

Як пише Politeka.net, в Instagram Дорофєєва опублікувала яскраві кадри з подорожі. Зірка позувала на мисі Рока в Португалії. Красуня була тепло одягнена і насолоджувалася вітром, який розвивав її волосся.

Під відео Дорофєєва розповіла, що іноді втомлюється бути радісною, але не бачить нічого поганого в тому, щоб відновитися, коли батарейка сідає. Співачка зізналася, що через славу змушена постійно себе контролювати.

"Той мікроскоп, під яким я завжди перебуваю, дозволяє вам багато про мене дізнатися. Але цей мікроскоп не завжди дозволяє мені сказати, зробити або якось виразити себе так, як я хочу. Такий контроль себе став моєю життєвою афірмацією і я завжди і скрізь намагаюся бачити хороше. Але іноді батарейка сідає і у мене не особливо виходить навіть просто намагатися", - зізналася Дорофєєва, додавши, що неможливо весь час жити на ендорфінах.

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