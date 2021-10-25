Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Даша Петрожицька, яка нещодавно стала Заслуженою артисткою України, несподівано вирішила повернутися в театр.

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька прославилася після зйомок в серіалі «Папік», але по-справжньому улюбленою глядачами вона стала після участі в проектах «Голос країни» і «Танці з зірками». Втім, актриса не зупиняється на досягнутому і пробує себе в різних сферах.

На свіжих фото, які Петрожицька опублікувала в мережі, вона засвітилася в компанії інших актрис, включаючи Анну Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі «Свати». Дівчата позували на театральній сцені в дуже дивних і безглуздих нарядах. На одному з фото Петрожицька лежала на сцені, намагаючись щось сфотографувати.

"Моя Свєтка, завтра починаємо гастрольну програму", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"З прем'єрою, талановиті красиві дівчатка!", "Супер вистава)", "Яка ти красуня", "Із задоволенням сходжу на виставу", «Ось це новина!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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