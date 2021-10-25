Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка в ефірі шоу "Танці з зірками" натякнула на вагітність, показала фото з маленькою донькою, і похвалилася своїм новим досягненням.

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку балерини в Instagram.

Кухар показала фото, на якому зображена зі своєю дочкою Анастасією, яку робила в шлюбі з артистом балету Олександром Стояновим.

"Наша маленька кішечка дуже допитлива: вона справжнісінький критик дитячих книг))📚 їй подобається не тільки читати, але і брати участь в процесі вивчення чого-небудь. І мені було дуже приємно, коли Настуся гідно оцінила книгу, до створення якої я була причетна", - написала Катерина.

Йдеться про книгу французького письменника Паскаля Едлена "Танці" яку Катерина Кухар допомогла адаптувати для дитячої аудиторії.

"Яка мила, добра і чарівна фотографія«,» Красотулі«,» яке фото", - відреагували користувачі Мережі.

Також користувачі Мережі стали цікавитися, чи дійсно вона вагітна.

Нагадаємо, Кухар, яка оголосила про свою вагітність на всю країну, розлютила українців: "воно нам треба?"

Як повідомляла Politeka, Кухар занурила зал в тишу своїм визнанням в ефірі "Танців з зірками": "Я принадії"

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист: "назавжди залишиться в серці»