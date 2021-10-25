Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка в ефірі шоу "Танці з зірками" натякнула на вагітність, показала фото з маленькою донькою, і похвалилася своїм новим досягненням.
Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку балерини в Instagram.
Кухар показала фото, на якому зображена зі своєю дочкою Анастасією, яку робила в шлюбі з артистом балету Олександром Стояновим.
"Наша маленька кішечка дуже допитлива: вона справжнісінький критик дитячих книг))📚 їй подобається не тільки читати, але і брати участь в процесі вивчення чого-небудь. І мені було дуже приємно, коли Настуся гідно оцінила книгу, до створення якої я була причетна", - написала Катерина.
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Йдеться про книгу французького письменника Паскаля Едлена "Танці" яку Катерина Кухар допомогла адаптувати для дитячої аудиторії.
"Яка мила, добра і чарівна фотографія«,» Красотулі«,» яке фото", - відреагували користувачі Мережі.
Також користувачі Мережі стали цікавитися, чи дійсно вона вагітна.
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