Фронтмен групи "Океан Ельзи", співак і політик Святослав Вакарчук поділився з шанувальниками своїм осіннім настроєм, розповівши про нову пісню.

Як пише Politeka.net, в Instagram музикант опублікував своє традиційне звернення до шанувальників. Він розпластався в осінньому листі і розповів, що його надихнуло на написання пісні.

"Дорогі друзі, насправді, просто хочу поділитися з вами враженнями, які отримав на вихідних, тому що вони досі тримають мене в такому позитивному настрої. Я побував в "Мрії", а точніше – в середині найбільшого літака. Це наша українська гордість, як Ви знаєте. І це реально, подія, яка мене надихнула. Я навіть почав писати пісню з цього приводу. Гарного всім настрою. Цікаво, що надихає вас сьогодні, восени", - звернувся до шанувальників артист.

Зазначимо, що 46-річний Вакарчук на відео виглядав щасливим. Він насолоджувався погодою і подіями, які відбуваються в його житті.

Нагадаємо, що Вакарчук здивував виглядом на чорно-білому фото: "Сиджу за гратами в темниці...".

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з'явився в ролі пілота літака-гіганта: "мрія збулася".

Також Politeka писала, що Вакарчук на борту літака здивував своїм образом: "час нікого не щадить".