Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який є одним з учасників нового сезону «Танців з зірками», розповів про складну роботу над останнім ефіром.

Як пише Politeka.net, співака та його партнерку Лізу поставили танцювати з відомим хореографом, екс-учасницею "Танців з зірками" Ілоною Гвоздьовою. До цього Гвоздьова жорстко критикувала цю пару у себе в Instagram, що призвело до публічного конфлікту між зірками.

В інтерв'ю MELOVIN розповів, що співпраця з Ілоною після конфлікту була непростою.

"Це було дуже важко. Тому що, мені здається, перейти з образ, які були відправлені на адресу Лізи і наших танців, до якоїсь адекватної співпраці було дуже важко. Працювати було важко, стиснувши зуби, наступивши на своє "я", - зізнався артист.

Він також розповів, що вони з партнеркою годинами чекали Ілону для того, щоб відрепетирувати спільний танець.

Нагадаємо, що MELOVIN позбувся зайвої деталі епатажного образу, розбурхавши кадрами:"Ммм як жарко".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN в образі небезпечного хлопця опинився між двох пристрасних дам:"Все життя пройшло перед очима".

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