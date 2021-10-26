Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка є однією з найсуворіших суддів вокального шоу «Співають всі», оригінально підтримала свого молодого друга.

Як пише Politeka.net, у молодіжній мережі Тік Ток у Приходько з'явилося відео, на якому вона лежала в ліжку під ковдрою. Співачка стала підспівувати новий трек відомого молодого блогера Олега Машуковського, з яким вона дуже здружилася на зйомках шоу.

"Вже через два дні прем'єра кліпу! Чекаємо, чекаємо, чекаємо", - підписала Приходько відео.

У коментарях артистці залишили масу відгуків і жартів.

"Нічого собі", "Навіть перед сном думаєте про Машуковського?", "Я думав Олег поруч лежить", "Колаборація, чекаємо всім світом", "Легенда", "Воууу", "Як можна бути такою красивою?", "Як мило", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Приходько і Машуковський стали часто з'являтися разом, а також знімати спільні відео для соціальних мереж.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько здивувала новим образом: "Мама пішла гуляти...".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Приходько з маленьким сином розповіла про радість в родині:"дуже щасливі".

Також Politeka писала, що Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками своєю радістю: "Сонечко наше".