Історія таємничого зникнення 81-річної актриси Світлани Світличної у Москві обростає подробицями - з'явилися очевидці, які нібито бачили зірку "Діамантової руки".

Так, 24 жовтня в поліцію звернувся 60-річний син Світличної Олексій Івашов, який подав заяву про те, що мати пропала безвісти - її нібито не бачили з 21 жовтня, на дзвінки вона не відповідає. Також за словами Івашова, Світлична страждає деменцією.

Згідно з даними Телеграм-каналу SHOT, знайшлася очевидиця, яка могла бачити Світличну біля метро.

"Здається, я бачила зниклу Світлану Світличну. Жінка, дуже схожа на неї, 21 жовтня близько 17:00 жебракувала біля метро "Тургенєвська", - з такою заявою звернулася в поліцію мешканка Москви.

Також вона розповіла, що "потенційна" Світлична просила милостиню півтори години, а потім пішла на станцію "Стрітенський бульвар".

Наскільки ця заява відповідає дійсності, поки що невідомо. З'явилася інформація, що актрису бачили ще 22 жовтня – на кіностудії ім. Горького, їй тоді ще стало погано і довелося викликати "швидку", але від госпіталізації зірка відмовилася.

Також з'ясувалося, що 20 жовтня Світлична побувала в гільдії акторів Росії, де поскаржилася на те, що над нею знущаються (ймовірно, родичі, - ред.), пише "КП".

"Ось ви тут сидите, а з мене знову знущаються, - звернулася Світлична. - Дайте мені юриста, я хочу, щоб мене захистили".

Голова гільдії Валерія Гущина провела її до фахівця в галузі права, а після цього нібито її провели до таксі, яке відвезло актрису за новою адресою в ЖК "Лосиний острів", де вона оселилася з 7 жовтня, ближче до родичів - так їм легше буде доглядати за нею.

За однією з версій, зі Світличною все гаразд і вона знову змінила місце проживання.

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