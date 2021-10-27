Фіналістка 1 сезону шоу» Співають всі " Наталія Слаква, якій головна суддя шоу Наталія Могилевська обіцяла пісню, поділилася подробицями.

У фіналі Наталя виконувала пісню Максима Фадєєва і Наргіз «ми удвох». Щоб впасти в трійку кращих, їй потрібно було набрати 85 голосів, проте судді дали учасниці 77 голосів.

Проте Наталя не засмутилася через такий результат, передає «Наше місто».

"Я задоволена своїм результатом. Хоча засмутилася, що проект 1 сезону закінчився. Я повністю задоволена. Мені дуже сподобався фінал. Кожен з нас був гідним учасником», — розповіла учасниця шоу.

Також Наталія додала, що її участь у проекті дуже порадувало її маму.

"Вона, напевно, навіть щасливіша за мене. Це її мрія-побачити, як її діти виступають. Вона ніяк не може надивитися. Рідні дуже задоволені, дзвонили вітали", - ділиться враженнями Наталя.

Зазначимо, судді були захоплені виступом дівчини, а Наталя Могилевська навіть подарувала Наташі пісню і запропонувала записати її у своїй студії. Правда після проекту на зв'язок вона не виходила.

"Могилевська ще зі мною не зв'язувалася. Я трохи засмучена через це. Кожен день чекаю, що вона мені вона подзвонить. Сподіваюся, все буде добре", - додала фіналістка.

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