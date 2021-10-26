Відома співачка і українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала нову пісню разом з молодим співаком, вирішила влаштувати цікаву розспівування при особистій зустрічі з Антоном Поповим.

Цього разу у своїх сторі Кароль поділилася інтригуючими кадрами, зробленими під час спеціального запису композиції з нового альбому. Причому робила це Тіна не одна, а в компанії з Антоном Поповим.

Так, Тіна поділилася спільними кадрами з колегою, і опублікувала шматочок відео, в якому заспівала уривок пісні "Хороший хлопець". Привернули увагу фанатів не яскраві вбрання і зухвалий вигляд, а затишна атмосфера.

Відзначимо, запис був зроблений під час спільної роботи над треком з музикантом Антоном Поповим, який зіграв для Кароль на гітарі. Позували артисти в зручних для себе луках і без пихатих образів.

"Рай для наших вух; це черговий скандал; ну цієї кайф для вух; Антон увійшов у смак під кінець; і погляд Антона, як ніби вони типу зустрічалися; Антон сама серйозність; Королева акустики» - написали в "Тік-Тоці".

Як можна помітити, тепер Кароль частіше експериментує, одягає міні-спідниці, короткі сукні зі значним вирізом і носить дизайнерські костюми. Нерідко Тіна бере участь в провокативних фотосесіях, а також знімає рекламні відео.

Нагадуючи про вихід своєї нової пісні, Тіна вирішила хвалитися також і формами в маленькій темній сукні.

Нагадавши, Кароль грайливо нахилилася і показала, які достоїнства зазвичай ховає під одягом.

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