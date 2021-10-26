Зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов оголосив, що розлучився зі своєю дружиною, Іриною, після майже 20 років шлюбу - користувачі Мережі стали обговорювати особисте життя артиста.

Олександр Пікалов і його дружина Ірина познайомилися ще в юності, пише Politeka.net. Пара одружилася в 2003 році, а через три роки в родині народився син.

Днями зірка "Квартал 95" в інтерв'ю сайту "Українська правда" розповів, що розлучився з дружиною, проте причину такого рішення не розкрив.

У мережі стали обговорювати новину про розставання зірки, деякі висували свої версії, зокрема, люди припускають, що у артиста з'явилася інше кохання:

"Бабло з'явилося, можна і молодуху завести", " з жиру вже всі бісяться! Всі почали розлучатися", " що тут не зрозумілого, загуляв хлопчина!!!", "Скоро буде на фотографіях з молоденькою дівчиною", "він гулящий, ось і все", " шкода. Перша сім'я Богом дана", "Сивина в бороду, біс в ребро,🤭", "мені дружину його шкода, кращі роки життя віддала йому, а він проміняв все на якусь профурсетку довгоногу😢 😢 😢 😢"," я думала його "гагара" уведе в Лізі. Думка така була, що з Жіночим кварталом гастролює, вік такий, що хочеться молодого тіла для впевненості в собі і що скоро зірветься", "Ех, чоловіки...".

Нагадаємо , з "Квартал 95" таємно розлучився після 18 років шлюбу

Як повідомляла Politeka, українцям показали, як Казанін і Пікалов з " Квартал 95» виглядали на початку кар'єри

Також Politeka писала, що зірки "Квартал 95" здивували новим відео