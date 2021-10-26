Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала суддею вокального шоу» Співають всі", вразила шанувальників рідкісним сімейним фото з чоловіком з нагоди свята.

Цього разу Анастасія, що зазвичай приховує свого чоловіка від соціальних мереж і не показує фото з ним, поділилася пам'ятним кадром. Сьогодні у її чоловіка день народження, тому зірка вирішила його привітати.

"Я пів ранку бігала за тобою щоб ти дозволив викласти хоч одну фотографію😂 мені в житті дуже пощастило, тому що у мене є ти.

Справжній, добрий, ласкавий, іноді запальний, іноді закритий, але мій! Найбільший Дар Бога, це коли ти можеш жити з людиною якого ти по справжньому любиш, і знаєш, щоб не сталося ми пройдемо всі разом, тому що нам не страшно у нас є любов яка нам допомагає завжди! Ти ж знаєш як я тебе люблю💙

Я вже готую тобі сюрпризи і вже дуже хочу вітати тебе з твоїм Днем народження 💙 головне дотерпіти до вечора😃» - написала Анастасія під кадрами.

Користувачі відразу підтримали артистку:

"Дуже красива пара😍 Дай Бог всього хорошого і побільше✌; така красива пара ❤ будьте щасливі; які ви красиві😍; такі милі, закохані, красиві! Кайф дивитися на таку пару!; Будьте щасливі і здорові!!!!❤ ️ ; Наш Санечка улюблений, дуже красивий ❤️".

Нагадаємо, що Анастасія Приходько здивувала новим образом: "Мама пішла гуляти...".

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