Скоро глядачі побачать новий сезон серіалу "Кріпосна", анонсуючи прем'єру на сторінці телеканалу в Instagram показала кумедний фрагмент шоу "Орел і Решка", і не просто так.
Як передає Politeka.net, Вєрка Сердючка разом з мамою стали ведучими ювілейного випуску шоу про подорожі «Орел і решка». Разом з ними передачу вела співачка Віра Брежнєва.
"Лежала вдома, дивилася" кріпосну» нікого не чіпала, в Барселону витягли", - сказала Сердючка, вийшовши з аеропорту.
Вєрці Сердючці з мамою тоді дісталася золота карта, тому вони відпочивали на розкішній яхті. А Віра Брежнєва відпочивала в Барселоні душею. Але не дивлячись на це співачка була в захваті від подорожі.
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"Це було одне з найбільш пам'ятних подорожей у моєму житті», - говорила вона.
Відео активізувало спогади про шоу у глядачів.
"Так, Андрій дуже гуморний! Дуже відчуває людей, розумний", " Таких, як Андрій-одиниці в світі!", "Сюжет з Вєркою в Орлі-бомба", - писали в коментарях.
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