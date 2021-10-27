Скоро глядачі побачать новий сезон серіалу "Кріпосна", анонсуючи прем'єру на сторінці телеканалу в Instagram показала кумедний фрагмент шоу "Орел і Решка", і не просто так.

Як передає Politeka.net, Вєрка Сердючка разом з мамою стали ведучими ювілейного випуску шоу про подорожі «Орел і решка». Разом з ними передачу вела співачка Віра Брежнєва.

"Лежала вдома, дивилася" кріпосну» нікого не чіпала, в Барселону витягли", - сказала Сердючка, вийшовши з аеропорту.

Вєрці Сердючці з мамою тоді дісталася золота карта, тому вони відпочивали на розкішній яхті. А Віра Брежнєва відпочивала в Барселоні душею. Але не дивлячись на це співачка була в захваті від подорожі.

"Це було одне з найбільш пам'ятних подорожей у моєму житті», - говорила вона.

Відео активізувало спогади про шоу у глядачів.

"Так, Андрій дуже гуморний! Дуже відчуває людей, розумний", " Таких, як Андрій-одиниці в світі!", "Сюжет з Вєркою в Орлі-бомба", - писали в коментарях.

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