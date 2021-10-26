Відома українська співачка Тіна Кароль похвалилася своєю гнучкістю напередодні випуску нового кліпу-кадри вже з'явилися в мережі.

Як передає Politeka.net, відповідний ролик з'явився на сторінці проекту "Зірковий шлях".

"Яка гнучкість 😳 Тіна Кароль знову дивує. Співачка @tina_karol показала свою "Осінь у спорті" і зробила розтяжку під майбутню пісню. Тим часом фани пишуть, що шматочок треку вже стоїть на репіті. Ви також чекаєте прем'єру? Нагадаємо, після недавнього інтерв'ю Ані Лорак про цькування деякі українці запідозрили, хто до цього нібито причетна Тіна Кароль», - йдеться в пості.

У коментарях з'явилося багато компліментів на адресу Кароль. Однак також згадали недавнє інтерв'ю Ані Лорак, де вона заявила, що довгий час на неї було замовлення і зробила його ймовірно якась українська співачка.

Багато українців порахували, що цією людиною є Тіна Кароль. Також тоді висловили припущення, що Лорак в конфлікті як зі Світланою Лободою, так і з Тіною Кароль.

"Не чекаємо! Слухаємо пісню Ані Лорак Он! Це шедевр!", - написали в коментарях до посту про Тіну Кароль.

Нагадаємо, Кароль грайливо нахилилася і показала, які достоїнства зазвичай ховає під одягом.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль показала унікальні кадри з красунчиком музикантом.

Також Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала новим образом на прогулянці: "А всередині любов і біль"