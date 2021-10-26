Відома українська співачка, дружина Потапа, Настя Каменських показала, чого їй і її команді коштував гастрольний тур по Україні цього літа: кадри вражають.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Каменських з'явився уривок з влогу, який вона знімала під час гастрольного туру.

"20 000 км. Стільки ми з командою провели в концертному турі за це літо. Це були нескінченні переїзди і перельоти - за лічені дні (а то й години) ми переносилися з одного кінця країни в інший і назад. Думаю, ви розумієте, що означає «втомлюватися в дорозі». А ще ж саундчеки, репетиції, примірки в готелях, куди вся команда поверталася після шоу. Час, коли головною розвагою став збір і розбір валіз. І сон", - зазначила співачка.

За її словами, гастролі часто бувають непростими, але точно залишаються незабутніми. Вона подякувала шанувальникам за той заряд любові та енергії, який отримує на живих виступах.



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