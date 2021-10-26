Відома українська співачка, дружина Потапа, Настя Каменських показала, чого їй і її команді коштував гастрольний тур по Україні цього літа: кадри вражають.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Каменських з'явився уривок з влогу, який вона знімала під час гастрольного туру.
"20 000 км. Стільки ми з командою провели в концертному турі за це літо. Це були нескінченні переїзди і перельоти - за лічені дні (а то й години) ми переносилися з одного кінця країни в інший і назад. Думаю, ви розумієте, що означає «втомлюватися в дорозі». А ще ж саундчеки, репетиції, примірки в готелях, куди вся команда поверталася після шоу. Час, коли головною розвагою став збір і розбір валіз. І сон", - зазначила співачка.
За її словами, гастролі часто бувають непростими, але точно залишаються незабутніми. Вона подякувала шанувальникам за той заряд любові та енергії, який отримує на живих виступах.
Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"
Мутований штам Дельта вже в Україні: названі міста і як будуть боротися
Головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко приголомшила поведінкою з учасниками шоу: "Давай, спокушай..."
Екс-дружина Павлика в розпал конфлікту несподівано звернулася до колишнього чоловіка: "Вітя, я..."
Вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою: "Мені до одного місця..."
Нагадаємо, що Каменських в топі покрутилася перед дзеркалом: кадри з відпустки.
Раніше Politeka писала, що Каменських в крихітному купальнику показала, наскільки пишні у неї форми.
A ще Politeka повідомляла, що Каменських в обтягуючій сукні дала розгледіти себе ближче: ефектні кадри.