Відомий український модельєр Андре Тан (Андрій Тищенко) 26 жовтня відзначив своє 38-річчя, на честь чого розповів про найбільш знакові події у своєму житті.
Популярний український модельєр зробив величезний прорив у кар'єрі, передає Politeka.net. Зараз ім'я дизайнера знаходиться на слуху, Андре Тан частий гість на різних шоу в якості експерта моди.
А в своєму Instagram дизайнер одягу часто ділиться з підписниками одкровеннями і порадами.
26 жовтня модельєр відзначив 38-річчя, і в своєму акаунті розповів про найбільш знакові події.
Крім народження дочки, весілля, першого показу в 12 років, роботу американською моделлю Періс Хілтон, Андре Тан також розповів про невдалу зустріч зі співачкою Аллою Пугачовою.
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Так, модельєр зустрівся з примадонною в 1997 році, спеціально приїхавши до Москви. Дизайнер вирішив показати свої ескізи нарядів, які створив спеціально для неї.
"Коли я зайшов до неї, сказав: "Здрастуйте, Алла". Вона повільно повернулася і сказала: "Для вашого віку, молодий чоловіче, я – Алла Борисівна". Ну і розмова відразу не задалася. Вона порадила підняти мені навички ескізування", - поділився Андре Тан, також у відео він додав, що та порадила напрацювати свій стиль і показати ескізи іншому модельєру Валентину Юдашкіну.
Нагадаємо, колишня дружина Андре Тана зізналася, як виживала з дитиною після розлучення
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