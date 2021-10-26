Екс-учасник шоу "Холостячка-2", який покинув проект за власним бажанням, Ігор Присяжнюк розповів, хто, на його думку, найбільш симпатичний головній героїні Златі Огневич.

Тренер з плавання в інтерв'ю "РБК Україна" заявити, що, на його думку, ймовірно, потраплять у фінал 37-річний бізнесмен Дмитро Шевченко і 32-річний блогер і психолог Роман Свечкоренко.

Варто відзначити, така версія не позбавлена логіки. Дмитро був один з перших, з ким Огневич поцілувалася, а Роман отримав шанс повернутися на проект після того, як покинув його в 6 випуску.

Дізнавшись, що Свечкоренко офіційно одружений, вона відправила його додому вирішити питання з розлученням, зазначивши, що після цього він може повернутися в проект.

Що стосується самого Присяжнюка, то він пішов з "Холостячки" за власним бажанням. Він зізнався, що не планував довго затримуватися, оскільки не може надовго залишити роботу. А на проект він прийшов, тому що йому була дуже цікава Злата Огневич, і він хотів познайомитися з нею особисто.

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