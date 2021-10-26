Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила на «Танцях з зірками» Тіну Кароль, похвалилася яскравими образами, які їй підібрали стилісти проекту.

Як пише Politeka.net, в Instagram "Танців з зірками" з'явилося два фото з телеведучою, на яких вона позувала в ефектних сукнях з розрізами до стегна.

"Який наряд Іванни Онуфрійчук @ivannaonufriichuk тобі подобається найбільше? Щонеділі ведуча голдрума та випускниця @school1plus1 вражає неймовірними образами!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях новій зірці "Танців з зірками" залишили масу відгуків. Багато хто взявся критикувати Іванну.

"Не давайте більше їй плаття з розрізами, а то ваша ведуча потім весь вечір не знає, куди ніжку краще поставити, щоб всі бачили, замість того, щоб думати про прямий ефір», «мені просто не подобається як веде Іванна - ні риба, ні м'ясо. Втім, так само бездарно вела і Тіна Кароль", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук похвалилася величезним букетом від чоловіка-мільйонера: "а у мене тут...".

Раніше Politeka писала, що Онуфрійчук підкорила красою в сукні з вирізом: фото.

A ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук здивувала подробицями про заручини:"Могла їхати в машині і плакати".