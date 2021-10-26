Українській співачці Олі Поляковій довелося на камеру вибачатися перед Іриною Білик за лаштунками шоу "Танці з зірками", де обидві артистки виступали.

Як пише Politeka.net, у передачі "Дорослі дівчатка", яку Полякова веде разом з Машею Єфросиніною, співачка невтішно висловилася про Ірину Білик. Судячи з усього, артистка дізналася про це і сильно образилася на Полякову. За лаштунками шоу вона заявила, що більше не вітатиметься з нею.

Втім, на відео, яке Білик опублікувала в мережі, видно, що Ольга дуже сильно хотіла помиритися. Вона вибачалася і цілувала руки артистці.

"Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого з шоу бізнесу Ви могли б назвати сучкою?",- підписала відео Білик.

У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Ви обидві улюблені", "Ви обидві шикарні, обох люблю вже багато років!", "Ахах, мої красуні...Іра, ви найкраща", "Іруся добра наша Фея. Прощає швидко, любить пристрасно», «дві красуні», "життєво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Полякова налякала "божевільним" образом в костюмі хижачки.

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