Головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка 2" - українська співачка Злата Огневич показала, що для неї ідеальний вечір.

Як пише Politeka.net, кадрами "Холостячка" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я обожнюю такі теплі дружні зустрічі. Настільні ігри, улюблене кіно і жіночі секретики – ідеальний план на вечір!",- написала вона.

Також елементом приємного вечора виявилися смачні і не особливо корисні снеки.

Відзначимо раніше в одному з інтерв'ю Злата Огневич розповідала, що не водить близької дружби з колегами по цеху, а спілкується з ними під час концертів, зйомок. При цьому співачка намагається підтримувати хороші відносини з багатьма.

"Звичайно, міцної дружби немає, тому що друзів не буває багато. У мене залишилися друзі з інституту-з ними зустрічаємося, спілкуємося», - розповідала Злата.

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