Українська хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, яку всі знають як Alyona Alyona, поділилась відвертим особистим зізнанням на показала епатажне фото.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку реперки в Інстаграм.

"Всередині мене дитина. Так, мені 30, але кожного дня я відчуваю в собі дитину. І люди, які мене оточують, також відчувають дітей в середині собі. Коли ми дорослішаємо та починаємо помічати, що старіємо-дитина в середині нас починає страйкувати", - йдеться в дописі.

За словами Альони внутрішні діти найчастіше виходять на волю і проявляють себе в екстрених ситуаціях, або в ситуаціях, де перевіряється стресостійкість.

«Таким чином, коли сімейні пари сваряться, сваряться насправді не вони, а їхні внутрішні діти», - зазначила реперка.

Ще одним проявом вона назвала спонтанні покупки.

«Можливо, своїх внутрішніх дітей треба чути та задовольняти їх бажання. Мені 30 і саме зараз я можу сказати, що дуже гарно спілкуюсь з дитиною всередині. Чітко розумію її бажання, образи, поведінку та цілком розумію її реакції на життя. Ми з нею товаришуємо", - додала Альона.

Реперка вважає, що пригнічувати внутрішню дитину шкідливо.

«Хоча іноді її вибрики нормально так псують мені життя, проте я дозволяю їй бути собою — не гальмую, не заважаю, бо сама знаю приклади, коли протягом життя люди придушували цю дитину, а потім у 40 цей внутрішній малюк вистрелював та змінював життя так, що навіть уявити неможливо. І ці зміни не завжди були в позитивну сторону", - переконана Alyona Alyona.

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