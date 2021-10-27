Українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куек) готується дати масштабний концерт в Росії, на якому презентує свій новий альбом, і заспіває нові пісні.
Як пише Politeka.net, про це 43-річна зірка повідомила у себе в Instagram. Артистка опублікувала фото, на якому постала в пікантному боді, засвітивши свої неймовірно стрункі ніжки.
"Мій новий альбом - про сильну і одночасно слабку, про ту, що перемагає і переможену. Адже сила любові дарує нашій душі фарби, які дозволяють по-справжньому відчувати життя. Адже любити-значить жити. Яку пісню чекаєте?",- звернулася Лорак до шанувальників.
У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Фіналістка "Співають всі", якій Могилевська дала важливу обіцянку, розкрила, що було потім: "Я засмучена"
У Раді готуються до скасування "літнього часу": зроблено важливу заяву
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
Учасник "Майстер Шеф" несподівано покинув шоу через проблеми зі здоров'ям: з'ясувалося, що з ним зараз
"Чекаємо всі. Але найбільше хочеться почути "Стала сильнішою". Думаю - це буде бомба", "Чекаємо всі нові пісні, швидше б послухати. Відчуваю, буде в саме сердечко", "Судячи з назв пісень, буде дуже сильний альбом, хочеться почути все, а серце вибере улюблену", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ані Лорак розповіла про пережиту зраду: "Бідна".
Раніше Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала видом на прогулянці:"А всередині любов і біль".
A ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак збентежила виглядом в чорному топіку і засвітила тату під час прогулянки: кадри.