"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь стала учасницею другого сезону шоу «Маска», де з’явилась в костюмі Баяна, спантеличивши не лише глядачів, а й самого Андрія Данилка.

Як пише Politeka.net, на сторінці проєкту в Інстаграм вирішили розтлумачити підказки які використовували стосовно Інни Білоконь.

Так, у Нью Йорку мама Інна разом із Веркою Сердючкою крокували червоною доріжкою на прем’єрі фільму «Шпіонка».

Мама Інна знялася разом із Веркою Сердючкою у фільмі «Верка Сердючка. Пригоди у Лондоні»

На сімейному фото зображений Адольф Гітлер. Псевдонім мами Верки Сердючки - Інна Адольфовна.

Зазначимо, в коментарях багато глядачів визнали, що те, що в костюмі Баяна ховається Інна Білоконь, стало для них великою несподіванкою. Хоча були й ті, хто здогадався.

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