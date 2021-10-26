"Таємна дружина" Винника в екстра-коротких шортах показала, як потрібно виглядати в 47 років: "Які ніжки"

Є, на що подивитися

Українська виконавиця Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, вразила стрункими ніжками в коротеньких шортиках.

Як пише Politeka.net, Таїсія довгий час є бек-вокалісткою Олега Винника. У пресі часто пишуть про те, що Сватко давно є дружиною артиста, про яку він не поспішає розповідати.

На свіжих фото Сватко позувала на сходинках в дуже коротких шортиках в клітинку. Артистка доповнила молодіжний образ бейсболкою. Варто відзначити, що 47-річна Сватко абсолютно не виглядає на свій вік, тому що перебуває в прекрасній формі.

"Всі ми пишемо чорним по білому, різниця тільки в почерку", - підписала фото артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Які ніжки, красуня!", "Яка класна!", "Красуня ви наша", "Краща", "Таєчка, ви шалено красиві. Просто принцеса з чарівної казки", "Це так прекрасно, просто богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Таюне в модному кепі зняли на святі Андрія Данилка: "клас!".

Раніше Politeka писала, що Таюне в блискучій міні-спідниці блиснула фігурою зі сцени:"як красиво".

A ще Politeka повідомляла, що Таюне не стримала емоцій під кінець туру: "навіть не встигли...".