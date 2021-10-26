Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес покрасувався екстравагантним образом поруч з дівчиною в «клоунському» вбранні.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Дантес розповів про завершення першого сезону свого нового проекту»Стендап 380".

"Це мій перший великий проект, в якому я спробував себе відразу в двох ролях - продюсер і стендап комік. Чую / читаю багато класних відгуків, чую / читаю рекомендації-поради як хтось би зробив краще, дуже сподіваюся, що ви зробите. Сильно сподіваюся, вистачить сил і терпіння на 2й сезон", - написав Дантес.

Він подякував усім, хто працював разом з ним над реалізацією цього проекту.

Цей пост співак вирішив проілюструвати своїм новим фото. На знімку Дантес позував в екстравагантному образі, який він використовував для промоушена своєї нової пісні «Сумні танці».

Артист був одягнений в яскраво-червоні штани і чорно білий піджак, під яким виднівся його нічим не прикритий торс. Поруч з Дантесом, нахилившись, стояла дівчина в наряді клоуна. При цьому співак прикусив одну з її двох довгих кісок.

Шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Вова тобі пора в танці!", "Мене б вирвало, чийсь хвіст в рот", "я б на місці цієї дівчини волосся не мила до кінця життя.... все таки Дантес їх облизав", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес розкрив свій справжній характер на камеру.

Як повідомляла Politeka, Дантес кардинально змінив образ і став схожий на зірку Maneskin.

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