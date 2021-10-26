Відомий ресторатор і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво відправився відпочивати на Мальдіви і поділився з українцями своїми враженнями від розкішного курорту.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар колумбійського походження опублікував фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

"Мальдівам ще є чим дивувати... Іноді мені так хочеться, щоб Ілон Маск вже скоріше придумав, як передати запахи, тепло через екран. Яке тут повітря! Як же пахне море, пісок, кожне дерево! Людина, яка назвала Мальдіви рай на Земля — ні на секунду не помилилася",-захоплено написав Хіменес-Браво.

Ектор згадав про те, що коли йому було 16 років він працював посудомийником в Колумбії, жив у маленькій кімнаті майже без меблів і навіть мріяти не міг про відвідування подібного місця.

Пізніше Хіменес-Браво брав участь у відкритті готелю InterContinental Kiev, а тепер він сам зупинився як гість в InterContinental Maldives.

"Я щасливий. Чи варто говорити про моє захоплення, як цей острів стирає турботи і справи зовнішнього світу? Ніби знаходишся в іншій реальності. Після Мальдів ніде не буде так добре відпочивати", - зізнався Ектор.

На знімках він позував на тлі Мальдівських красот, показував свій відпочинок на яхті і розкішний сніданок.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів про свої смаки, насмішивши українців.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво, який жив у злиднях, розповів, на що тепер витрачає гроші.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво потрапив під шквал критики, заїкнувшись про свою участь в "Холостяку".