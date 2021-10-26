Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила шанувальників своєю нестаріючою зовнішністю після того, як в мережі спливло її фото двадцятирічної давності.

Останнім часом Джолі стала частіше з'являтися на публіці після багаторічного затишшя у своїй кар'єрі – актриса зіграла у фільмі «вічні» і тепер стала знову регулярно миготіти перед камерами у зв'язку з його прем'єрою.

Шанувальники Анджеліни активно стежать за творчістю кумира і регулярно обговорюють її фото. Як пише Politeka.net, в одній з фан-груп актриси в Instagram вирішили порівняти сьогоднішній образ Джолі з тим, як вона виглядала двадцять років тому.

Так, шанувальники зробили колаж з двох фото актриси: на одному їй було 26, а інше зроблено в цьому році, коли Енджі виповнилося 46. Судячи зі знімків, за ці роки актриса не сильно змінилася, а фанати і зовсім стверджують, що вона ні крапельки не постаріла.

"Ти виглядаєш молодше з кожним роком, красива", "красива тоді і чудова зараз", "вона все ще одна з найкрасивіших жінок в світі", "вічно молода", "як вино, стала краще з віком", - пишуть люди.

Нагадаємо, 15-річна дочка Джолі і Пітта, яка хотіла стати хлопчиком, примудрилася затьмарити маму на червоній доріжці.

Як повідомляла Politeka, Джолі нагадали, якою красунею вона була раніше з іншим кольором волосся.

Також Politeka писала, що Джолі з новим макіяжем і в сукні з відкритим верхом показала, як помолодшала.