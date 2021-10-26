Грузинський шоумен і блогер Іраклі Макацарія, якого в Україні пам'ятають як екс-учасника шоу «Холостяк», опинився на зйомках «Танців з зірками» зі своєю юною коханою.

Як пише Politeka.net, свого часу 36-річний Грузинський шоумен здобув широку популярність в Україні. Він був головним героєм одного з сезонів шоу "Холостяк", а також встиг взяти участь в»Танцях з зірками".

Після успішних проектів в Україні шоумен повернувся до себе на батьківщину, де незабаром у нього зав'язалися стосунки з 19-річною Лізою Чичуа.

У новому пості Макацарія показав себе в обнімку з дівчиною на зйомках шоу. Колишній "холостяк" пояснив, що візьме участь у грузинському варіанті проекту "Танці з зірками". Однак, на цей раз він буде сидіти в журі.

"Відкриття 10-го ювілейного сезону "Танців з зірками" в Грузії", - підписав фото Іраклі.

Під його публікацією відзначилася відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова.

"Скоро побачимося", - написала вона.

Шанувальники також відреагували на пост Іраклі.

"Як брат і сестра схожі!", "Дуже чудова пара так схожі на один одного" "змужнів поправився", "така чудова пара! Любо дивитися на вас", "красиві, закохані, щасливі. Нехай так буде завжди", - пишуть люди.

Нагадаємо, Грузинський "Холостяк" Макацарія у військовій формі розбурхав кадрами з автоматом.

Як повідомляла Politeka, 19-річна кохана вразила "холостяка" Макацарію по-літньому жарким чином в саду.

Також Politeka писала, що "холостяк" Макацарія після прогулянок з 19-річною коханою раптом з'явився з дитиною на руках.