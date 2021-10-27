Старша дочка артиста "Квартал 95" Євгена Кошового, Варвара, здивувала зізнанням про те, як мати ставиться до них з сестрою, поділившись подробицями в інтерв'ю.
Як пише Politeka.net, 13-річна Варвара розповіла Детальніше про життя їхньої родини у програмі «Зірковий шлях». Як відомо, Кошовий і його дружина Ксенія виховують двох дочок: Варвару і Серафиму. Артист і його дружина раніше вже зізнавалися, що зі старшою дочкою іноді буває складно, проте тепер сама дівчинка вирішила поділитися своїм поглядом на ситуацію в сім'ї.
Так, дівчина зізналася, що їй часто здається, що їх з Серафимою мама рада, коли їх немає поруч.
"Вона просто постійно таке відчуття, що хоче нас сплавити кудись. Наприклад, я їду в табір, а вона така їде і думає, що я нічого не чую, і вона каже: «Нарешті!». І як ось мені на це реагувати? Я, звичайно, обурююся, що: "Ти так не рада мене бачити? Я тебе так дістала?", а вона відразу: "Ні-ні-ні, ти чого, ні", - розповіла Варя.
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Втім, дівчина говорила це зі сміхом, тому її «образа» на матір здалася швидше жартівливою.
"Я щаслива мати", - відповіла, у свою чергу, на звинувачення дочки Ксенія.
Вона зі сміхом додала, що подібні почуття знайомі багатьом батькам.
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