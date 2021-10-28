16-річний переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім зворушив телеведучих виступом з виконанням пісні Кузьми Скрябіна, Наталія Могилевська та Анастасія Приходько не стримали емоцій.

Не так давно пройшов фінал грандіозного талант-шоу " Співають всі!"на телеканалі "Україна". Перше місце дісталося молодому хлопцю з Одеси-Муаяду Абдельрахіму. У суперфіналі журі на чолі з Наталією Могилевською визначило ім'я переможця сезону.

Головний приз проекту-півмільйона гривень отримав Муаяд Абдельрахім, який зворушив не тільки журі своїм виконанням пісні Кузьми Скрябіна. Анастасія Приходько не стримала сліз.

"Я вдячний проекту, адже він розкрив мене і мій потенціал. Чомусь я впевнений, що цей проект мені дуже допоможе в подальшому становленні. Зі свого боку, можу точно сказати - я буду працювати ще більше, буду намагатися» - говорив після фіналу молодий чоловік.

Він також поділився пам'ятними відео з виступу:

"Це був перший відбірковий день шоу"Співають всі". Я заспівав пісню "Люди як кораблі» і був в шоці від того, що встали всі 100 членів журі😱 Мама, спасибі за підтримку🧡" - пише Муаяд.

Користувачі підтримали:

"Крутий!!! Чекаємо сольну пісню! А вона скоро буде😉; я розплакалася почувши перші ноти😢, це було шикарно🥰; Кращий!!😍 ; Це твої заслужені 💯 балів️ ️ ти заспівав не просто відмінно, а чудово, з душею і потужною енергетикою; слухаю без кінця».

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