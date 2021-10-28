Українська співачка Оксана Муха, яка, будучи в команді Дана Балана, здобула перемогу в талант-шоу "Голос країни", розповіла про свого нового коханого.

Як передає Politeka.net, у співачки був непростий період у житті, коли вона втратила дитину. Щоб стати матір'ю, під час другої вагітності їй довелося практично весь термін пролежати на збереженні. Батько її сина підтримував артистку весь цей час, але пізніше пара все ж розлучилася.

Відзначимо, що після «Голосу країни» Мусі приписували роман з її наставником, молдавським виконавцем Даном Баланом, але артистка ці чутки спростовувала.

В інтерв'ю Rostyslove Production жінка розповіла про нові почуття.

"Зовсім недавно в моєму житті з'явилася людина. 9 місяців. Вже можна було б народити. Але не можна такими швидкими кроками рухатися, тому що ми вже зрілі люди, і все-таки хочеться ще зрозуміти один одного, відчути, що це саме те. Це неймовірна людина. Художник", - зазначила співачка, зізнавшись, що її обранець живе у Львові, але довгий час жив за кордоном.

Нагадаємо, що Оксана Муха вперше розповіла про втрату дитини:"дуже складний період".

Як повідомляла Politeka, Оксана Муха досі не змогла переїхати в подарований пентхаус.

Також Politeka писала, що Муха чесно відповіла, чи був у неї роман з Даном Баланом: "досі обговорюють".