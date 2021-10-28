23-річний учасник шоу "Майстер Шеф" Серафим Дерега потрапив у ситуацію, якій не позаздриш - ніхто йому не допоміг на проекті під час чергового змагання.

23-річний учасник шоу "Майстер Шеф" Серафим Дерега - священик в українській православній Церкві, який вирішив спробувати себе кулінарії, повідомляє Politeka.net.

Батько - священик не прийняв вибір сина, але пізніше змирився. Зараз Серафим пробує свої сили на головній кухні країни. За словами учасника, йому подобається вивчати кулінарне мистецтво.

На шоу Дерега намагається справлятися із завданнями, одне з яких ввело його в ступор. Хлопець не зрозумів, як поєднувати семолу, яйця, базилік, баклажан і яловичину.

"У мене відразу паніка!",- поділився Серафим.

Суддя проекту Ектор Хіменес-Браво розповів, що Дерега повинен був приготувати "Пасту алла норма". У наданому списку продуктів зайвою виявилася яловичина, але не вистачало томатів. Не знаючи цієї умови, Дерега вирішив позбутися баклажанів, і забрати томати. Однак ніхто з інших учасників не захотів допомогти Серафиму, через що у того почалася невелика істерика.

"А вони шакали всі... Я не хочу з ними навіть базарити! Ніхто міняти мені не хоче! Ти розумієш, всі відразу так впевнені, що знають, якісь страви!",- прокоментував Дерега, а пізніше накричав на учасників, використовуючи нецензурну лексику: "Хлопці, ви що...?".

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