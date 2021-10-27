Від імені зірки серіалу "Свати", відомої актриси Тетяни Кравченко, яка виконала роль Валюхи, спростували чутки, які поширили в мережі.

Тетяна Кравченко завоювала ще більшу популярність після виходу на екрани серіалу "Свати", пише Politeka.net. Шанувальникам відразу сподобалася прямолінійна і проста героїня "Валюха", яку та виконала.

Вперше ситком вийшов на екрани у 2008 році. Відзнято і показано вже шість сезонів, а глядачі з нетерпінням чекають - сьомого. У мережі гадають, коли ж покажуть нові серії, зйомки яких доводилося відкладати з різних причин, в тому числі, через пандемію коронавірусу.

Тетяна кравченко, валюха зі сватів, скрін

Днями вийшов перший трейлер серіалу під слоганом "Прем'єра зовсім скоро", але дата виходу поки залишається секретом.

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А пізніше в мережі з'явилася інформація, що нібито нові серії покажуть вже через тиждень: "Залишився тиждень до прем'єри серіалу "Свати". Дочекалися!". У фан-групі, присвяченій Тетяні Кравченко, спростували дані чутки: "Це брехня", - написали автори.

Зазначимо, влітку стало відомо, що зйомки нового сезону "Сватів" завершилися в Грузії. До акторського складу останнього сезону увійшли Людмила Артем'єва, Микола Добринін, Анна Кошмал, Федір Добронравов і Тетяна Кравченко.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" з синцем під оком сполошила заявою:

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" з Кошмал на руках розсекретила, коли вийде останній сезон

Також Politeka писала, що зйомки нових "Сватів" стартували, як сьогодні виглядають постарілі Валюха і Будько