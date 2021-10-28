Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана показала, як слід радіти простим дрібницям життя і насолоджуватися часом на відпочинку, незважаючи на всі негаразди.

Як відомо, Сніжана Бабкіна довгий час не розповідала про свої сімейні проблеми з чоловіком, його численні зради і скандали. Тільки через деякий час вона розповіла, як вони проживали цей період.

Тепер пара вчиться приймати відносини по-новому і тепер часто демонструє різні кадри в Instagram. Цього разу Сніжана дала приклад, як треба радіти дрібницям.

"Радійте дрібницям, як Сніжана Бабкіна 😅 співак Сергій Бабкін @babkin_official і його дружина @snezhana_babkina знову полюють за грибами. І їх реакція на лісові знахідки безцінна 😏» - сказано в підписі до кадру.

Користувачі мережі відразу відреагували:

"Люди, Вчіться у Бабкіних радіти життю! Всім гарного настрою!; Палата номер 6, відпочиває; схоже не тільки знайшла, але і відкусила трохи; вона нічого не вживає....?🤔 ; Раніше вона була ніким, пропіарилася за рахунок чоловіка. Навіть коли у нього беруть інтерв'ю, відповідає за нього вона!!! А поведінка її просто 🤢 не показуйте її, не псуйте настрій; не цікава вона; це й не дивно. Грибів у лісі майже немає".

Раніше сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу, коли Сергій зізнався, що зрадив дружині з понад сотнею жінок. Музикант підлив масла у вогонь, розповівши, що це були повії. Втім, незважаючи на прозвучали на всю країну визнання чоловіка, Сніжана вирішила його пробачити.

Також пара проходила через непростий період-Сергій звернувся до лікарів, так як його зір почав різко погіршуватися. Виконавцю довелося літати до Відня на операції.

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