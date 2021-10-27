Відомий танцюрист і співак Амадор Лопес, який брав участь в 11-му сезоні шоу "Майстер Шеф" зробив відверте зізнання, показавши каблучку на пальці.

Як передає Politeka.net, нещодавно вийшов 11-ий сезон шоу "Майстер Шеф". У 20-ку потрапили яскраві учасники, серед яких виявився відомий співак і шоумен Амадор Лопес. За цей час він став фаворитом шоу, проте на 6-му випуску шоу він недостатньо проявив себе, і йому довелося покинути проєкт.

Так, цього разу учасник шоу "Майстер Шеф" Амадор Лопес опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він прикриває своє обличчя рукою від сонячних променів. На його руці видніється кільце.

"Тільки сьогодні усвідомив що через тиждень ноябрьььь 🥶

Але в Instagram з вами сонце є завжди! Ловіть сонячні промені і мою посмішку ☺чекаю тебе в коментах!😃

P. S Я в моменті😂", - відверто розповів Амадор Лопес.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Так ви теж сонце🙌 і даруєте тепло, і світло всім навколо", "Позитивний завжди!", "Сонячний Амадорчик", "Від вас можна просто заряджатися позитивом - спасибі", "Особисте Сонце України".

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