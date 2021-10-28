Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками" показав, на що здатний його син Данило, якому 2 місяці.
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що нещодавно у телеведучого народився син - Данило. Це друга дитина, яку йому народила Катя Осадча, з якою він у шлюбі з 2017-го року.
Так, цього разу телеведучий опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він сидить на підлозі й тримає свого сина Данила на руках.
"Позаймався Данило з татом йогою", - розповів Юрій Горбунов.
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Шанувальники залишили безліч коментарів, де написали компліменти для телеведучого: "Красунчики!", "Кращий", "Молодий тато", "Ого!", "Милота в чистому вигляді", "Такі миленькі обидва!", "Як приємно дивитися на щасливу людину", "Респект, тим татам які встають вночі до своєї дитини, а вдень грають з ними коли мама зайнята. Вашій родині бажаю тільки радості від синів!"
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