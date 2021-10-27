Відома українська співачка Тіна Кароль, яка анонсувала випуск нової пісні відразу після презентації попередньої композиції, дивує стильними фото з нових зйомок.
Популярна виконавиця вже зовсім скоро проведе презентацію своєї нової роботи, тому постійно інтригує образами на кадрах з модних фотосесій. Артистка часто знімається в різних нарядах, тому їй завжди є що показати і чим здивувати.
Як можна помітити, в лаконічному образі і з простим макіяжем світловолоса артистка все одно виглядала розкішно і невимушено. Фанати ж помітили, що кадр - це анонс до нової роботи:
"Як сильно ви чекаєте завтрашній день? ЖД; чекаю як звичайний день, але з передчуттям чогось незвичайного, повного любові до нас від тебе, Тіночка 😍; я вже навіть і не вірю🙏, що це буде завтра, так довго чекали, вже не можу, чекаю з нетерпінням❤; дуже сильно!; Навіть уявити не можу, що цього разу за шедевр😍 ця інтрига 🔥 🔥 🔥 з голови не виходить» - пишуть заінтриговані фанати.
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Нагадаємо, в понеділок вранці знаменитість розбурхала свою фан-базу новим відео. Зараз Кароль готується до випуску нового альбому і кліпу на пісню «подвійний рай». Напередодні цієї події співачка не перестає підігрівати інтерес шанувальників, публікуючи все нові тизери.
На цей раз Тіна показав короткий фрагмент з майбутнього кліпу. На кадрах, які зняті в блакитних тонах, можна побачити тільки обриси співачки, яка чуттєво згинається під музику.
Нагадавши, Кароль з очима різного кольору пококетувала перед камерою, з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Кароль грайливо нахилилася і показала, які достоїнства зазвичай ховає під одягом.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль показала унікальні кадри з красунчиком музикантом.