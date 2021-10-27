Життя Меган Маркл і принца Гаррі не перший рік знаходиться під пильною увагою громадськості, і інтерес до них не спадає, а навпаки тільки зростає.

Цього разу своїм поглядом вирішили поділитися астрологи, пише Nicki Swift.

Відомо, що герцогиня Сассекська за знаком Зодіаку Лев (вона святкує день народження 4 серпня), а принц Гаррі, який народився 15 Вересня, — Діва.

Відносини Лева і Діви «розвиваються з часом», стверджує астролог Мішель Федріцці.

"Хоча в їх характерах є відмінності, вони є дуже приємною парою. Плюси і мінуси кожного нейтралізуються один одним, тому подружжю легко знайти спільну мову», — говорить астролог.

На думку фахівця, Лев і Діва здатні об'єднається, щоб стати справжньою сильною парою, і вона знаходить докази цього твердження в ситуації Меган і Гаррі.

До того ж, цим знакам є чому повчитися один у одного, що також сприяє відносинам, проте важливо вміти йти на компроміс. Діва може навчитися веселитися з левом, в той час як останній придбає такі якості, як організованість і вміння цінувати дрібниці.

Також астролог звернула увагу, що і у Меган, і у Гаррі є «дуже жіночні карти, які приносять багато світла і зцілення. А Меган з її сонцем у Леві і Меркурієм у Леві може змінити дуже багато».

Цікаво, що Меган одного разу коментувала своє ставлення до астрологічних прогнозів і гороскопів. Вона зазначила, що їй "подобаються такі речі". Так само вона носить підвіски з зодіаками своїх дітей. Арчі-Телець, а Лілібет Діана-Близнюки, тому можна припустити, що з натальной картою вона свого часу детально ознайомилася.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відмовитися від титулу, відома причина: "буде приводом для..."

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл після народження дочки вразила визнанням, як змінилося їхнє з Гаррі життя

Також Politeka писала, що дружина принца Гаррі Меган Маркл чесно розповіла про своє бідне життя в США